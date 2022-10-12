السعودية ترد على تهديدات الولايات المتحدة بـ «معاقبة المملكة»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المملكة العربية السعودية على تهديدات الولايات المتحدة بمعاقبة المملكة بحظر بيع الأسلحة الدفاعية.

وقال عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية السعودية، إن بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح المملكة ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك رداً على سؤال بشأن الخطر الذي يحف المطالبات من قبل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي بتجميد بيع الأسلحة إلى المملكة.

وأكد الجبير، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن السعودية والولايات المتحدة "تتمتعان بعلاقة قوية للغاية منذ ثمانية عقود".

وأضاف: "لقد كانا شريكين وثيقين للغاية في مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن وفي الدفاع عن المنطقة، وكانا حليفين وثيقين للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وتابع عادل الجبير: "نتطلع إلى استمرار هذه العلاقة على مدى العقود الثمانية القادمة".