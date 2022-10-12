شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات تعليمية مجانية وتوزيع حلوى المولد وهدايا للأيتام.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، من التصفيات النهائية لقطاعات القاهرة الاربعة لدوري "مستقبل وطن في نسخته الرابعة" لكرة القدم وقد أسفرت النتائج النهائية عن 4 فرق، هذا وسوف تلعب الفرق الاربعة الفائز لتحديد من سيكون "بطل القاهرة في النسخة الرابعة لدوري مستقبل وطن لكرة القدم".

وفي محافظة الجيزة

احتفلت أمانة قسم الهرم، بذكرى المولد النبوي الشريف بتنظيم أمسية حضرتها أعداد كبيرة من سيدات الهرم وتم توزيع حلوى المولد على المشاركين.

كما نظمت أمانة قسم إمبابة، احتفالية كبيرة تخللتها أمسية دينية حاضر فيها مشايخ الأزهر الشريف احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف وسط حضور كبير من أهالي إمبابة أعضاء الحزب.

كما شاركت أمانة قسم الطالبية، في أعمال تطوير شارع عابد الصالحين بالكونيسة.

كما واصلت أمانة مركز أبو النمرس، دعم الأطفال الأيتام بقرية شبرامنت بتوزيع الهدايا والمساعدات الغذائية.

كما كثفت أمانات مراكز أوسيم وأبو النمرس والهرم والطالبية والسادس من أكتوبر، جهودها لليوم الرابع على التوالي في دعم الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بتوفير أوجه الدعم اللازم للأطقم الطبية المشاركة بالحملة.

كما أقامت أمانة مركز أوسيم، النسخة 92 من سلسلة معارض الأسرة المصرية والذي يتم تنظيمه من خلال أمانة شئون المشروعات بأمانة المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وذلك وسط إقبال كبير من الأهالي مع وجود تخفيضات كبيرة على أسعار المعروضات، بقرية سقيل.

وفي دوري مستقبل وطن، شهد امس تتويج فريق كفر زهران ببطولة الدور الأول بمركز البدرشين بحضور قيادات ونواب الحزب، وفي غضون ذلك انطلقت اليوم مباريات التصفيات النهائية لبطولة الدور الثاني للمسابقة على مستوى محافظة الجيزة تحت شعار "أنت البطل"، وذلك على ملاعب نادي الجيرة الرياضي بمشاركة شبابية قوية من أعضاء الحزب والفرق المتنافسة من كافة المراكز وأقسام المحافظة.

وفى محافظة السويس

واصلت أمانات مراكز وأقسام الحزب بالمحافظة، احتفالياتها بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، وقامت بتوزع عددا كبيرا من عبوات حلوى المولد النبوي، لليوم الخامس على التوالي، للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا، والمآريين في الشوارع والميادين، لرسم الفرحة والسعادة على وجوه المواطنين، وابتهاجا بالذكرى العطرة لهذه المناسبة.

وفي محافظة الإسكندرية

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مسيرة الفرحة بمشاركة شباب الحزب في جميع اقسام المحافظة والتي تستمر لمدة أسبوع تجول احياء وشوارع المحافظة لتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، وتوزيع الحلوى، وشهدت المسيرة التي انطلقت من دائرة المنتزة باقسامها المنتزه أول وثان وثالث، ودائرة الرمل بقسميها أول وثان والمنشية والجمرك واللبان والعطارين علي مدار ثلاثة ايام لترسم الفرحة علي وجه الاطفال والمواطنين وتستمر خلال الايام القادمة في باقي احياء الإسكندرية.

كما نظمت أمانة قسم الجمرك، ندوة تحت عنوان "دور الإعلام الحكومي فى نقل الإيجابيات ورد الشائعات فى ظل حروب الجيل الرابع"، والتأكيد على أهمية إعلام الحكومة ودوره الفعال فى التصدي للشائعات، وان الدولة المصرية تحت القيادة السياسية الحكيمة نجحت فى التعامل مع جميع الشائعات والتصدي لها فى وقت قياسي.

كما نظمت أمانة قسم العامرية ثان، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتم تقديم الكثير من النصائح الدينية، وعرض الكثير من حكم السيرة النبوية.

كما نظمت أمانة قسم كرموز، فاعلية للكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات، والأمراض المزمنة لكبار السن، وذلك التقديم الرعاية الصحية لهم وتوفير لهم العلاج اللازم.

كما نظمت أمانة قسم منتزة أول، ندوة عن استراتيجية الدولة في ترشيد الطاقة، وتم توضيح الأساليب التي تتبعها الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وبعض النصائح للمواطنين.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة فاعلية طبية، للحفاظ على صحة المرأة، ومتابعة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، ولتوفير كامل الرعاية الطبية لهم.

وفي محافظة أسوان

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، الاحتفالات بذكرى المولد النبوي، حيث استمرت أمانات المراكز والأقسام، فى توزيع حلوى المولد على المواطنين احتفالًا بالمولد النبوي الشريف فى كافة أنحاء المحافظة.

كما نظمت أمانة مدينة أسوان، القافلة الطبية لمعالجة أمراض العيون ومكافحة العمى والتى أقيمت اليوم بالمقر الرئيسى للحزب بمدينة أسوان، وقدمت الخدمة خلالها للمواطنين ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية وقد شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أبناء مدينة ومركز أسوان والقرى والضواحى المحيطة.

وفي محافظة أسيوط

احتفلت أمانة مركز ساحل سليم، بذكرى مولد النبوي الشريف، في الوحدة الحزبية بقرية الغريب، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم التّهاني بمناسبة مولد سيّد الخلق أجمعين ﷺ ، والتأكيد كل عام على الإحتفاء بذكرى مولد أشرف الخلق لتصحيح السلوك والإقتداء بسنته وسيرته العطرة، والحديث عن التحديات التى تواجه الوطن نتيجة الظروف السياسية والعسكرية العالمية وضرورة الوعى بكل مايحاك ضد الوطن والحفاظ عليه خلف القيادة السياسية الحكيمة، وأختتم الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم.

وفي محافظة البحيرة

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، من منافسات اليوم الأول بدوري مستقبل وطن، حيث صعدت 7 فرق إلي دور ال 8، وسط حضور جماهيري كبير، وتقام مباريات دور ال 8 علي ملعبي "سانت ياجو وسان سيرو " بمدينة دمنهور - عبد السلام الشاذلي - آخر شارع النساجون الشرقيون، غداً الخميس في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وفي محافظة الدقهلية

احتفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ووزعت عددا من عبوات حلوي المولد علي دور المسنين والأيتام والمرضي والحالات الأولى بالرعاية بالمنصورة و مراكز و قرى المحافظة حيث تم توزيع قرابة 20 ألف عبوة حلوى.

كما استعانت أمانة الحزب بالمحافظة، بمشاركة طاقم تحكيم نسائى، للمرة الأولى فى دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية بنسخته الرابعة.

وفي محافظة دمياط

أعلنت أمانة مركز الزرقا، عن انطلاق مبادرة "رد الجميل"، يوم الجمعة المقبل، وهي عبارة عن مجموعة من المحاضرات لطلاب وطالبات الشهادات بكافة المراحل التعليمية بالمجان، والتي ستقام في قاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بكورنيش النيل بدمياط.

وفي محافظة الفيوم

اختتمت أمانة مركز طامية، فعاليات تصفيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، حيث فاز فريق أمانة طامية الفوز على فريق ابشواي، والصعود إلى دور 4 لمقابلة فريق بندر الفيوم 1.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة مركز زفتى، احتفالية كبرى، بمناسبة المولد النبوي الشريف وذكري أكتوبر، وشملت فقرات الحفل بعض من آيات القرآن الكريم والتي تلاها قارئ بإذاعة القرآن الكريم، وبعض الأناشيد الدينية وأناشيد عن الشهيد، وشملت أيضًا على فقرات استعراضية دينية وفقرات فنية استعراضية كفقرات التنورة التركي وغيرها.

وفي محافظة مطروح

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن إقامة مباريات التصفيات النهائية، في دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، خلال الدور قبل النهائي وجاءت نتائج المباريات بفوز فريق النجيلة، وفريق مطروح، ليصعد الفريقين لنهائي الدورى.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة صحية في قرية الحاجر، في تخصصات طبية مختلفة لأبناء قرية الحاجر، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية ببلاط وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 161 حالة مرضية من أبناء المركز ، بمشاركة طاقم التمريض بالوحدة الصحية بأولاد عبد الله.

كما احتفلت أمانة مركز بلاط، بالمولد النبوي الشريف ووزعت عددا من عبوات حلوي المولد علي الحالات الأولى بالرعاية.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة الصحة والسكان بالمحافظة، ندوة تثقيفية بمناسبة يوم القلب العالمي، والتي انعقدت بمكتبة مصر العامة، بحضور لفيف من أعضاء الحزب وأهالي محافظة بورسعيد.

وفي محافظة القليوبية

نظمت أمانة المرأة بمركز ومدينة كفر شكر، ندوة توعوية عن كيفية عمل دراسة جدوي لمشاريع صغيرة من داخل المنزل، مثل تربية الارانب، تربية الأسماك، وطريقة صناعة الصابون فى المنزل، وكيفية زراعة البلكونات واستغلال الفراغات في المنزل.

وفي محافظة قنا

نظمت أمانة بندر قنا، احتفالية بمناسبة الذكري 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة مع أطفال مؤسسات رعاية الأيتام وأبناء الشهداء من رجال الشرطة والجيش، وتكريم أسرتي الشهيد اللواء منتصر أبودقة والعقيد محمد جمال الدالي، وتضمنت الاحتفالية، العديد من الفقرات الفنية والغنائية لكروال الأطفال وفرق الفنون الشعبية وتم توزيع الهدايا والأعلام علي جميع الأطفال المشاركين وتقديم المصحف الشريف لأسرة الشهيد اللواء منتصر أبودقة ومصحف لأسرة الشهيد العقيد محمد جمال الدالي.

وفي محافظة الشرقية

حرصت أمانات مراكز المحافظة، علي توزيع حلوي المولد النبوي الشريف علي الأسر المستحقة والأولى بالرعاية لرسم البسمة والفرحة علي وجوه المواطنين، وجاء التوزيع في مراكز، الصالحية الجديدة، والحسينية، والقرين، وأبو حماد، بيلبيس.

وفي محافظة المنوفية

أقامت أمانة مركز الباجور، معرضا كبيرا لبيع كافة مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، فى قرية إسطنها، حيث يشهد عرض منتجات شباب الخريجين، والتي شملت الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والسلع الغذائية والتموينية ومستلزمات المدراس بأسعار مخفضة، كما شهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين وأهالي القرية، الذى أشادوا بجودة المعروضات.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.