شكرا لقرائتكم خبر عن جراهام بوتر ينصف تشيلسي فى قراره الجديده بعد إقالة توماس توخيل! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشادت الصحافة البريطانية بالمدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لنادي تشيلسي، بعد أن أحدث نهضة على مستوي نتائج الفريق السيئة فى بداية هذا الموسم، بعدما نجح فى قيادة نادي تشيلسي لإحتلال المركز الرابع فى الدوري الإنجليزي، إضافة إلى تصدره للمجموعة الخامسة فى دوري الأبطال، بعد أن كان الفريق متذيلًا لمجموعته فى أول جوالتين خاضهما.

وأكدت التقارير الصحفية أن أختيار مسئولي "البلوز" أصبح موفقًا فى الوقت الحالي، بعد أن نالت إدارة الفريق إنتقادات لاذعة عقب إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، ليثبت الفريق صحة موقفه فى إستقدام المدرب الإنجليزي صاحب الأرقام المميزة والإنطلاقة الرائعة مع برايتون فى بداية الموسم.



مباراتي ميلان كانت بمثابة عنق الزجاجة

وكانت مباراتي ميلان فى الجولة الثالثة والرابعة من دوري الأبطال، بمثابة النقطة الفارقة فى مسار الفريق خلال هذه البطولة، بعد أن تعثر" البلوز" فى أول جوالتين بشكل مفاجئ، قبل أن يتدارك الأمر ويحصد 6 نقاط كاملة من كبير العاصمة الإيطالية.



تعرف على موعد مباراة تشيلسي القادمة

ومن المقرر أن يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على فريق أستون فيلا يوم الأحد القادم، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.