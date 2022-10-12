لبنان: الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق «عدة أشهر»

سفينة تخزين وتفريغ إنتاج Energean Floating (FPSO) في حقل كاريش (أ ف ب).

قال وزير الطاقة اللبناني اليوم الأربعاء إن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق «عدة أشهر» بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وأشارت إسرائيل ولبنان أمس الثلاثاء إلى موافقتهما على اتفاق يحدد حقوقهما البحرية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن شركة «توتال إنرجيز» يمكنها أن تبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.