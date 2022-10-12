شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخرون بجراح بعضها خطيرة، في مواجهات اندلعت في عدة مناطق بالضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وقالت الصحة في بيان مقتضب إن "الشاب أسامة محمود عدوي، ويبلغ من العمر 18 عامًا، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي بمنطقة البطن بمخيم العروب شمال مدينة الخليل"، مضيفة أنه "تم نقل الشاب إلى أحد المراكز الطبية ببيت لحم، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقًا".

وبحسب الوزارة، سجلت الطواقم الطبية، بعض الإصابات نتيجة المواجهات المستمرة بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الخليل ورام الله، فيما ذكرت مصادر محلية، أن مواجهات أخرى اندلعت بين شبان مقدسيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة سلوان في القدس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع في المكان، وداهم منزلا وقامت بتفتيشه، وفي مخيم شعفاط بمدينة القدس، واصل الجيش إغلاقه المخيم لليوم الخامس على التوالي، وسط حالة عصيان مدني أعلن عنها الفلسطينيون في وقت سابق أمس الثلاثاء.

وأطلق الجيش عند حاجز المخيم، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عدد من الفلسطينيين الذين خرجوا احتجاجا على إغلاقه، كما أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية، واعتقل عددا من الفلسطينيين، وأصاب العشرات بالاختناق، وفق ما أفادت مصادر محلية.

مقتل مجندة إسرائيلية متأثرة بإصابتها بعملية إطلاق نار على حاجز ‎مخيم شعفاط

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، مقتل مجندة إسرائيلية بعد إصابتها بجروح قاتلة في عملية إطلاق نار وقعت عند حاجز شعفاط في القدس المحتلة السبت، وفق مراسلة "المملكة".

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، جميع أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد عملية إطلاق نار أصابت جنودا من جيش الاحتلال.

ووقعت عملية إطلاق النار عند حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وأصابت 3 جنود احتلال إسرائيليين كانوا متمركزين عند الحاجز إحداها حرجة والأخرى خطيرة والثالثة طفيفة.

واستدعى الجيش الاسرائيلي القوات الخاصة، وطائرات مسيّرة للبحث عن المركبة التي نفذت عملية إطلاق النار نحو الجنود الإسرائيليين في شعفاط، كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم شعفاط، وبدأ الجيش حملة اعتقالات في القدس المحتلة ومحيطها بعد العملية.

وارتقى 4 شهداء في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث استشهد صباح السبت، الفتى أحمد ضراغمة (17 عاما) من طوباس والشاب محمود الصوص (18 عاما) من جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

كما استشهد الطفل عادل داوود (14 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، قرب جدار الضم والفصل العنصري، جنوب قلقيلية، والفتى مهدي لدادوة (17 عاما) خلال مواجهات اندلعت في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله