شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم أمام مجلس النواب الثلاثاء.. و46 أداة رقابية فى مواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مجلس النواب أول جلسة رقابية خلال دور الانعقاد الثالث لوزير التربية والتعليم وذلك خلال جلسة يوم الثلاثاء، حيث يلقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بيان أمام الجلسة العامة للمجلس عن خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة

كما تشهد الجلسة مواجهة برلمانية بين النواب والوزير حيث يواجه أعضاء المجلس وزير التربية والتعليم لنحو 46 أداة رقابية تضم 39 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشى ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.

ويواجه النواب الوزير عن سوء أحوال الأبنية التعليمية مما تسبب فى وفاة تلاميذ وتشمل المواجهة أيضا طلبات إحاطة وأسئلة، عن ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة وعدم جدوى مدارس التعليم المجتمعى وكذلك مصير المدارس المقامة على الأراضى المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى تم استردادها.