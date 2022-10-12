شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تشيد بإعلان لجنة العفو الرئاسى بدء الإفراج عن 70 من المحبوسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب باعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء تنسيق إجراءات خروج 70 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، مشيراً إلى أنها أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى عملها.

ووجه "رضوان " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لإدخاله السعادة والفرحة فى قلوب المفرج عنهم وفى قلوب أسرهم، مؤكداً أهمية التوسع فى ملف الإفراج عن المسجونين، خاصة مع استمرار عمل القائمين على ملف الحوار الوطنى.

وأعرب النائب طارق رضوان عن سعادته الغامرة عن استمرار لجنة العفو الرئاسي فى اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، ولا ينتمون لجماعات إرهابية مع استمرار اللجنة فى عملها خلال الفترة القادمة في دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة، مؤكداً ثقته التامة فى أن المفرج عنهم سيكون فى مقدمة الصفوف من المدافعين عن الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر مجددة.

وجدد النائب طارق رضوان شكره وتقديره الكبيرين للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب مبادرة الافراج عن المسجونين احتياطاً شكرها، مشيداً بحرص المستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على جهودهم الكبيرة لإنجاح عمل لجنة العفو الرئاسى.