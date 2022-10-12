الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم تمويلا 40 مليون دولار لهيئة "السكة الحديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قروض بقيمة 40 مليون دولار للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحسب ما نشره على موقعه الإلكتروني.

وبحسب البنك، سيتم استخدام القرض في تمويل جزئي لتوريد وتركيب خطوط السكك الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات لخط سكة حديد الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس ("المشروع").

وقال البنك إنه من المتوقع أن يتم تمويل الجزء المتبقي من تكلفة المشروع من قبل مؤسسة مالية أخرى عن طريق قرض سيادي، وستمول الحكومة المصرية ("GoE") الأعمال المدنية للمشروع بنفسها.

وأضاف أن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيربط الميناء الجاف العاشر من رمضان بشبكة سكة حديد مصر الرئيسية، وبالتوازي مع السماح بحركة الشحن من / إلى عدد من الموانئ لتجاوز عقدة سكة حديد القاهرة وتوفير الوقت.

وذكر أنه من المتوقع أن المشروع يخدم البضائع المعبأة في حاويات من خلال الأسطول الحالي لهيئة سكك حديد مصر.

كما سيخدم المشروع حركة التنقل بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، وسيساهم في التحول النموذجي لنقل البضائع والركاب من الطريق إلى السكك الحديدية، وفقا للبيان.