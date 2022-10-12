إطلاق برامج تدريبية للكوادر النسائية بالتعاون مع معهد التخطيط القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا ومعهد التخطيط القومي وشركة دي كاربون لاستشارات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا تحت عنوان "التحول نحو نمو ومناخ مستدام"، بحسب بيان للمعهد اليوم الأربعاء.

وجاء المؤتمر بمشاركة كلٍ من الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي، والإعلامية دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، والدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة دي كاربون، والدكتور هشام عيسى مسئول التنسيق السابق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتورة هالة أبو علي الباحثة في مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي.

وقال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن الشراكة مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً وشركة دي كاربون لاستشارات التنمية المستدامة، تأتي في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن الرؤية المستقبلية واستراتيجية معهد التخطيط القومي التي بدأت في 2015، والتي تستهدف تمكين المرأة على كافة المستويات.

وأضاف أن المعهد يستهدف التوسع في التعاون مع العديد من الجهات الداعمة للمرأة والتنمية المستدامة في إطار استراتيجية المعهد للعام الثالث على التوالي من الخطة الخمسية الثانية.

واستعرض العربي خدمات المعهد التي تشمل مجالات عديدة مثل الدراسات العليا بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الاستشارات في مجالات التخطيط والتنمية لمختلف مجالات الدولة سواء القطاع الحكومي أو الخاص، فضلا عن الشراكات المتعددة مع العديد من الجهات مثل البنك الدولي، والمعهد العربي للتخطيط.

وقالت الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، إنه تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية للكوادر النسائية والمهنيات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وشركة دي كاربون لاستشارات التنمية المستدامة.

وأشارت إلى استهداف إطلاق أولى الدورات المتخصصة عبر البدء بعدد من القطاعات الممثلة في القطاع المالي والمصرفي، والقطاع الصحي، والأزياء فضلاً عن المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، خاصة وأن هذه القطاعات تضم العديد من السيدات المهنيات، مما يحقق لهن الدعم اللازم للتأهيل وتوفير الاستشارات المطلوبة.

وأوضحت أن المنتدى يدرس أيضًا إطلاق رسائل الماجستير الخاصة بالمرأة، في ظل عدم وجود أي رسائل ماجستير مخصصة للمرأة.

وتستهدف الجهات المشاركة في المؤتمر إطلاق أول برنامج متكامل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على المناخ عبر تنظيم مجموعة من الدورات والفعاليات التوعوية والتدريبية للسيدات المهنيات والقياديات بشأن التغيرات المناخية ودور المرأة في مواجهة هذه المتغيرات والتصدي لها، وفقا للبيان.

ويأتي ذلك في إطار التحضيرات الخاصة بشأن استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.