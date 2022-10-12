بعد مصرع 6 أشخاص.. جثتين مجهولتين بمستشفى التأمين الصحي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

كشف مصدر بمديرية الصحة في محافظة الفيوم، عن وجود جثتين مجهولتي الهوية، داخل مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، تتراوح ما بين 18 إلى 20 عامًا.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد على جابر، مدير إدارة شرطة النجدة بوقوع حادثي سير بطريق أسيوط الغربي في حدود المحافظة، نتج عنهما مصرع 6 أشخاص وإصابة 28 آخرون، وجرى نقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفيات الجيزة، والعياط العام، والتأمين الصحي بواسطة 20 سيارة إسعاف، تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف الفيوم.

وتبين من تحريات مباحث الطرق والمنافذ بالمحافظة، تحت إشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن الحادث الأول وقع بطريق أسيوط الغربى بالقرب من مفارق جرزه، وتسبب في إصابة 17 شخصًا، ومصرع 4 آخرين، وأن الأطفال الذين كانوا بالسيارة أصيبوا بإصابات بسيطة.

أما الحادث الآخر وقع في مدخل منطقة دهشور ونتج عنه مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

وذكر مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، أن سبب الحادث نتيجة السرعة الجنونية، لافتًا إلى توجه قوة من إدارة مرور الفيوم، والإدارة العامة للمرور، لتسيير حركة السير على طريق أسيوط الغربي، ورفع آثار الحادث.