وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة سويسرا فرص الاستثمار والشراكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، سفيرة سويسرا في مصر إيفون باومان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الاقتصادي والاستثماري، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأربعاء.

وأكد الوزير، ترحيبه بالتعاون بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات السويسرية، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

واستعرض "عصمت"، خلال اللقاء، عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالشركات التابعة وبها فرص استثمارية متاحة أمام القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، للشراكة بآليات عديدة في قطاعات وأنشطة متنوعة، وذلك إيمانًا بدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي.

وأكدت السفيرة حرص بلادها على تعزيز استثماراتها في مصر، التي تحظى بمكانة خاصة لدى المستثمر السويسري، خاصة أنها تمثل نافذة وقاعدة تصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية.

وأثنت "باومان" على الثقة في الشركات السويسرية، والتعاون مع عدد منها في توريد ماكينات حديثة ضمن المشروع الضخم الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات الغزل والنسيج، والتي وصلت أولى شحناتها في أغسطس الماضي إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.