وزير الخارجية: نستغرب طرح مشروع نوبك والسعودية ستحمي مصالحها

وأكد وزير الخارجية أن السعودية ستحمي مصالحها، ولا تنظر لأي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار خفض إنتاج النفط. وأشار الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات لقناة العربية إلى أن دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب وهو قرار اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.
العلاقات السعودية الأمريكية
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