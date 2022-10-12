وزير الخارجية: نستغرب طرح مشروع نوبك والسعودية ستحمي مصالحها

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أنه لا توجد جوانب سياسية وراء قرار أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا مشيرًا إلى أن أوبك+ تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والحديث عن تفكيكها عاطفي، مستغربا من طرح مشروع "نوبك" بعد قرار أوبك+ الذي يتيح لوزارة العدل الأمريكية في حال إقراره أن ترفض احتكار دول أوبك للتحكم في أسعار النفط.

وأكد وزير الخارجية أن السعودية ستحمي مصالحها، ولا تنظر لأي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار خفض إنتاج النفط. وأشار الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات لقناة العربية إلى أن دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب وهو قرار اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.

العلاقات السعودية الأمريكية