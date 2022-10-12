الجبير: السعودية لا تنحاز لروسيا بل لضمان استقرار سوق النفط

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ لـ"سي إن إن"، "أننا لا نقف مع ​روسيا​ بل مع الحفاظ على استقرار سوق النفط"، لافتا الى أن "قرار خفض الحصص اتخذ بالإجماع من قبل 22 دولة وتفاعلت الأسواق معه بشكل إيجابي".

وأشار الجبير، الى أن "السعودية أيدت قرار الأمم المتحدة الذي صدر بعد بدء الأزمة بين روسيا أوكرانيا، والسعودية تعارض الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحافظت على خطوط اتصال مفتوحة مع أوكرانيا وروسيا"، مضيفاً "أننا نبحث عن طرق لجلب روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات ولا نعتقد أن التصعيد مفيد لأوروبا أو العالم".

وأضاف: "تمكنا من استخدام خطوط الاتصال المفتوحة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أسرى الحرب، ولم يكن لإتفاق تبادل الأسرى أن يحدث لو كان ينظر إلينا على أننا منحازون إلى جانب واحد".

وأضاف "بيع الأسلحة الدفاعية للسعودية يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالحنا والأمن والاستقرار في المنطقة، والسعودية لا تسيس النفط ولا تراه كسلاح بل سلعة ونهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق".