شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: لا سقف زمنى محدد للحوار الوطنى وعلينا الوصول لتوصيات مدروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن مستجدات الحوار الوطنى، قائلا: "وصلنا إلى مرحلة التأسيس للهياكل في الحوار الوطنى ومجلس الأمناء يتلقى بعض الرؤى لدعوة شخصيات لعقد مناقشات وحوار لكل رؤية على حدة".

وأضاف خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة دى ام سى: "كل الأحزاب قدمت شخصيات ولا اعرف ان كان مصرح لنا الإدلاء بأسماء هذه الشخصيات أم لا"، متابعا: "حتى الآن يتم التشاور في الأطر العامة".

وِأشار الدكتور عصام خليل إلى أن المؤتمر الاقتصادى يطرح 4 محاور من الاستثمار الأجنبي والمصرى والعدالة الاجتماعية والعجز والموازنة وملكية الدولة، والهدف من الحوار الوطنى وضع الأولويات التي يتم مناقشتها للجمهورية الجديدة، والحوار الوطنى ليس له سقف زمنى محدد وهو ممتد في النقاش، وليس المهم أن نخرج بتوصيات سريعة ولكن المهم أن تكون مدروسة دراسة جيدة ونتائج الحوار المسئول عنها المشاركون فيه، ومدى نجاحه يعتمد على مدى التفاهم والاجتماع على قضية وطنية واحدة.

وأكد: "لا ربط بلجنة العفو وخروج المحبوسين احتياطيا بالحوار الوطنى، الأمر الآخر الإفراج يعطى اطمئنان وراحة في المجتمع كله ويشير إلى أن الدولة جادة في كل ما تقول وليس مجرد شعارات، والشارع المصرى يريد أن يشعر من الحوار الوطنى أنه يشعر بمشاكله الحقيقية".