شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى: خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تؤكد المشاركة بين الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن خروج 70 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، مشيرا إلى أنها تعتبر الأكبر منذ إعادة تفعيل لجنة العفو بقرار من الرئيس السيسي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، في بيان له اليوم، أن خروج مزيدا من المحبوسين احتياطيا، يؤكد المساحات المشتركة التي تدعمها الجمهورية الجديدة واستيعاب اراء مختلف القوى السياسية، فضلا عن دعم ملف الحقو والحريات.

وأوضح أبو هميلة، أن الدعم الكامل والمتواصل الذي تحظي به لجنة العفو الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على غلق ملف المحبوسين احتياطيا، مثمنا ما تبذلها اللجنة من جهود للإفراج عن المحبوسين الذين يستحقون العفو ولم تلوث أيديهم بدماء أو أعمال عنف وتخريب.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ملف المحبوسين احتياطيا من الملفات الشائكة التي اقتحمتها الدولة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئساة الجمهورية، والتي يسعى من خلالها على توفير حياة كريمة لائقة بالمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية.