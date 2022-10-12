شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يدعم رونالدو ويوضح موقفه من الاعتماد عليه في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن عودة رونالدو للتسجيل فى مباراة إيفرتون الأخيرة، والتي أنتهت بفوز الفريق بثنائية مقابل هدف، حيث يعد هذا الهدف هو الأول للنجم البرتغالي هذا الموسم فى البيرميرليج، مشيرًا إلى أنه سيظل داعمًا للاعب فى الفترة القادمة، خاصة أن يأمل فى إخراج جميع الطاقات داخل اللاعبين من أجل تحقيق الإستفادة القصوي لهم.

وأضاف أن الحالة النفسية للاعب تحسنت كثيرًا بإحرازه هدف التقدم الثاني للفريق فى الجولة الماضية، حيث شعر اللاعب بأهميته من جديد وعلى أنه ما زال قادرًا على صناعة الفارق مع فريقه، الشئ الذي كان يفتقده اللاعب بصورة كبيرة منذ بداية الموسم الحالي، والذي رجع على اللاعب ببعض النتائج السلبية المعاكسة.



موقف تين هاج من الإعتماد على اللاعب!

ومن جانبه يري المدرب الهولندي تين هاج أن الفرصة أصبحت سانحة بالإعتماد على اللاعب فى الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يحمل أي عداء شخصي مع اللاعب كما يصور البعض، ولكن إبتعاد اللاعب عن إستعدادات الموسم الجديد أثر عليه بشدة فى الفترة الماضية، بعد أن غاب عن موسم الفريق التحضيري وأنشغل بإيجاد عروض جيدة للرحيل.



تعرف على موعد مباراة اليونايتد القادمة

ومن المنتظر أن يستضيف مانشستر يونايتد فريق أمونيا غدًا الخميس، فى الجولة الرابعة، من منافسات الدوري الأوروبي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.