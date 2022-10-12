انت الان تتابع خبر ريال مدريد يكشف عن حالة روديجر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الملكي في بيان ان "اللاعب سينتظر الحصول على قناع خاص لحماية وجهه أثناء اللعب، ولم يتم استبعاده من المشاركة في الكلاسيكيو الأحد المقبل".

واضاف: "أجرى أطباء ريال مدريد أشعة لروديجر صباح اليوم، أظهرت أن اللاعب الألماني لم يتعرض لإصابة في العظام جراء الضربة القوية التي تلقاها أثناء إحرازه هدف التعادل للملكي في الدقيقة 95 من عمر المباراة".



وبين ريال مدريد انه "تم أخذ قياسات لوجه روديجر لتصنيع قناع بشكل عاجل حتى يتمكن الألماني من تجربته في التدريبات، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركته في مباراة الأحد أمام برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو".

وأوضح انه "لم يستبعد اللاعب في الوقت الحالي، على الرغم من إصابته الأخيرة، وستتم متابعة حالته في الأيام المقبلة حتى يتمكن المدير الفني للفريق، كارلو أنشيلوتي، بالتواصل مع الطاقم الطبي وروديجر نفسه، من اتخاذ قرار يوم السبت، وسيحصل اللاعب على راحة في منزله اليوم".



وحقق الريال تعادلا قاتلا بهدف لمثله مع شاختار دونيتسك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال، في الوقت الذي كان الفريق الأبيض في طريقه نحو تلقي الهزيمة الرسمية الأولى له هذا الموسم، إلا أن روديجر تمكن من تسجيل هدف التعادل.