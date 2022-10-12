انت الان تتابع خبر دولة اوربية تعيش أزمة اقتصادية وتتوقع ركوداً.. هذه نسبته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت بيانات رسمية في تموز الماضي، أن الاقتصاد الألماني استقر دون تحقيق أي معدلات نمو في الربع الثاني من العام، إذ تدفع الأزمة في أوكرانيا والجائحة واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن "الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا عند صفر بالمئة على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة، بعكس التوقعات التي رجحت تسجيل نمو بنسبة 0.1 بالمئة".

وأضاف، أن "أداء الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في البداية، إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8 بالمئة من 0.2 بالمئة".

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن "أكبر اقتصاد في أوروبا يعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، والتي تتحول بشكل متزايد إلى "أزمة اقتصادية"، حسب تعبيره".



وأوضح أن "الحكومة الألمانية تعول على خطة تحديد سقف لأسعار الطاقة للحد من ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل".