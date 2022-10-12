انت الان تتابع خبر البرلمان يوجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب النائب الأول، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن المندلاوي "ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة النزاهة النيابية، استضافت خلاله رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار".

وأشار المندلاوي، إلى أن "الفساد الموجود في هيئة الاستثمار لا مثيل له، وأنّ مصلحة البلد تحتم علينا قطع الطريق أمام وصول الاستثمارات إلى أيدي الفاسدين كونها لن تنعكس على حياة المواطن الفقير".



ووجّه النائب الأول "بتشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية من لجنتي (النزاهة، والاستثمار والتنمية) بحق الهيأة، لتحديد آلية منحها الإجازات والشركات المستثمرة والجهات المستفيدة ونسب الإنجاز المتحققة والخطوات المتخذة بحق من مُنِح إجازة ولم يقم بالاستثمار منذ استلام النجار حتّى اليوم، على أن يُقدّم التقرير الأسبوع المقبل ويُقرأ في جلسة مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن النتائج".