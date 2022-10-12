طلعت عبد القوى: مؤتمر البحيرة شهد حضور أكثر من 1500 مشارك.. والغربية القادمة

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مؤتمر الحوار الوطنى الذى عقد اليوم بمحافظة البحيرة شهد حضور أكثر من 1500 مشارك وخرج بعدد كبير من التوصيات فيما يتعلق بالزراعة والصناعة والصحة وعدد من الملفات الأخرى.

وأضاف عبد القوى، فى تصريحات لـ الخليج 365 أن اللقاء شهد تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين مؤكدا أن اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات جاءت بناء على توصية من مجلس أمناء الحوار الوطنى وبدأت بمحافظة القاهرة يوم السبت الماضى ثم البحيرة اليوم الأربعاء.

وأكد عبد القوى أنه سيتم عقد مؤتمرا آخر يوم الأربعاء المقبل بمحافظة الغربية لافتا الى أن التواصل مع الجماهير بشكل مباشر وضعنا أمام كثير من المقترحات والاراء الهامة التى ستتبلور فى توصيات تنتج عن الحوار الوطنى.