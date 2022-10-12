شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: القيادة السياسية حققت تمكيناً حقيقياً للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمنعقدة في رواندا، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة الشعبة البرلمانية المصرية بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية "المساواة بين الرجال والنساء (الجندرية) والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً "

حيث أكد رئيس مجلس النواب أن المرأة مثلت ركناً أساسياً للتقدم والإزدهار البشري وطرفاً فاعلاً في بناء الحضارات الانسانية، مضيفا أن إشراك المرأة في كافة مناحي الحياة ضرورة قصوى وحيوية لاستمرارية التطور الحضاري الانساني وضمانة أصيلة لاستقرار الشعوب والمجتمعات وتطورها.

وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي التجربة المصرية في تمكين المرأة مؤكدا أن المرأة المصرية أيقونة فريدة وطرفاً فاعلاً في معادلة الحضارة المصرية المُلهمة، والقيادة السياسية المصرية حققت تمكيناً حقيقياً للمرأة يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي وهو ما انعكس على انخراطها في كافة مؤسسات الدولة وتوليها الوظائف العامة بلا تمييز، حيث تناول خُطوات الدولة المصرية من أجل تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة المصرية وكذا التشريعات المصرية الصادرة لحمايتها، والتي تأتي انطلاقاً من الايمان الكامل للدولة المصرية بأهمية المرأة ودورها المحوري بالنظر إلى ما تمتلكه من جينات حضارية.

وفي ختام كلمته، ناشد رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي بالمُضي قدماً في سبيل تمكين المرأة وألا تثنينا التحديات النوعية التي يمر بها عالمنا المعاصر عن المُضي قُدماً في سبيل تمكين المرأة على كافة الأصعدة والمستويات، وتشجيع دورها العظيم والمُقدر من أجل مستقبل مُشرق لعالمنا ولأوطاننا.