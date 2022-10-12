السفير الأوكراني في ألمانيا يناشد برلين إمداد بلاده بمزيد من أنظمة الأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

وجه السفير الأوكراني في ألمانيا، اندريه ميلنيك، الشكر إلى الحكومة الألمانية على توريد أول نظام للدفاع الجوي طراز "ايريس-تي إس إل إم" إلى بلاده.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال ميلنيك اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة تعني بالنسبة للناس في أوكرانيا حماية أفضل في مواجهة الهجمات.

ووصف ميلنيك، ما تم الاتفاق عليه من توريد ثلاثة أنظمة أخرى بأنه خطوة مهمة، وطالب باستكمال هذه الخطوة بإمداد بلاده بمزيد من أنظمة الأسلحة مشددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة الألمانية قرارات في هذا الصدد.

وأضاف ميلنيك، الذي يوشك عمله الدبلوماسي في برلين على الانتهاء:" حيث أنكم ترون أن بوتين يشن حربه بالذات على مدن وأفراد ومنشآت من البنية التحتية ومحطات طاقة، لذلك يجب أن تصل المزيد من الأنظمة، ومن ألمانيا أيضا".

وقال ميلنيك، إنه يجب إصدار تكليفات اليوم " حتى لا نحصل على الأنظمة في عام 2024، هذا هو ندائي ورجائي الكبير إلى المستشار (أولاف شولتس) بأن يواصل المضي في هذا الطريق".

تجدر الإشارة إلى أن ميلنيك سيغادر برلين بعد غد الجمعة ليتولى منصبا جديدا في وزارة الخارجية في كييف، وسيخلفه أوليكسي ماكييف في منصبه كسفير لأوكرانيا في برلين.