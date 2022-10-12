عضو شعبة المستثمرين: المؤتمر الاقتصادي فرصة لوضع خريطة استثمارية موحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال إيهاب الجندي، عضو مجلس إدارة شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل فرصة حقيقية لإيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الجندي إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين الاستثمار وإيجاد آلية حقيقية لمنظومة الشباك الواحد للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بحسب بيان من الشعبة اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإقامة مؤتمر اقتصادي بنهاية شهر أكتوبر الجاري لسماع آراء المصنعين ورجال الأعمال لحل مشاكل الصناعية الحالية.

وذكر الجندي أن أي مستثمر أجنبي قبل أن يدخل أي سوق جديد ينظر إلى حال وطبيعة المستثمرين أبناء البلد نفسها، وبالتالي هناك أهمية لتواجد رجال المال والأعمال على مائدة واحدة مع الحكومة وهو ما سيكون له دور كبير في الخروج بتوصيات وقرارات مهمة.

وقال إن مصر في أشد الاحتياج إلى هذه التوصيات والقرارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العالم كله نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتبعات أزمة كورونا.