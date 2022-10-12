إطلاق مبادرة "تراث" لسد الفجوة بين أصحاب الحرف ورواد الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقعت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، بروتوكول تعاون مع حاضنة الأعمال "جسر مصر الخير" التابعة لمؤسسة مصر الخير لإطلاق مبادرة "تراث" التي تستهدف سد الفجوة بين أصحاب الحرف ورواد الأعمال.

ووقع البروتوكول خلال مؤتمر صحفي جون بيير ترينيل، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، ومحمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي.

وأطلقت مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية مبادرة "تراث" بهدف تمكين الأجيال القادمة من توظيف ما يمتلكونه من مهارات بالإضافة إلى تراثهم الثري لإقامة مشاريع صغيرة تعود عليهم بالنفع.

وقال جون بيير ترينيل، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، إن "استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات فى كريدي أجريكول قائمة في جوهرها على أن تكون جهة فاعلة في مجتمع مستدام وأن نتصدى لبعض التحديات المجتمعية والبيئية مما يؤدي إلى تعزيز تماسك المجتمع".

وأضاف "رؤيتنا قائمة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وهو ما نعمل عليه من خلال منصة مستدامة وقابلة للتطوير وقادرة باستمرار على تغيير حياة المواطنين".

وتابع قائلا: "نستهدف من خلال إطلاق مبادرة تراث أن يكون لدينا قرابة 50 من أصحاب الحرف المؤهلين كي يصبحوا رواد أعمال فاعلين وقادرين على تحسين جودة حياتهم، وأن يكون لهم تأثير إيجابي على مجتمعهم".

وقال محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن الهدف من إطلاق المبادرة هو تحقيق التنمية الاجتماعية كي لا تندثر الحرف اليدوية.

وأضاف محمد عبد الرحمن، أن حاضنة "جسر مصر الخير" بدأت منذ أكثر من 10 سنوات لتدشين جسر بين الشباب والأفكار ومتطلبات المجتمع، موضحا أنه تم تقديم 6 دورات لاحتضان 36 شركة ناشئة ومن بينها 10 شركات حصلت على تمويلات وفرت أكثر من 400 فرصة من فرص العمل.

وأوضح أن "جسر مصر الخير" تعمل في مجالات هي الطاقة والماء والصحة والغذاء، مشيرا إلى أنه يتم دراسة 90 تجمعا حرفيا، حيث سيتم البدء بدعم 3 مجمعات حرفية تبدأ من أسوان ومشروعات النخيل.