التغير المناخي: فيضانات نيجيريا الأسوأ منذ أكثر من عقد وأدت إلى مقتل 500 شخص حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا- (بي بي سي):

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي غمرت مناطق باكلمها في نيجيريا إلى أكثر من 500 شخص.

وشردت مليونا ونصف المليون شخص وأصيب أكثرُ من 1500.

وتشهد نيجيريا فيضانات خلال موسم الأمطار، لكن ماشهدته حاليا بحسب الخبراء، كانت الأسوأ والأعنف منذ أكثر من عقد.

وباستثناء خمس ولايات فإن جميع الولايات الأخرى اعتبرتها السلطات مناطق منكوبة، خاصة أن الفيضانات أدت إلى جرف عشرات الآلاف من المنازل وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بها.

وضاعف من الكارثة التصريف العاجل لمياة السدود الفائضة في كل من نيجيريا والكاميرون المجاورة.

وتتوقع الأرصاد حدوث المزيد من الفيضانات في وسط وجنوب نيجيريا.