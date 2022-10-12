حصيلة جديدة لقتلى غرق زورقي مهاجرين في اليونان

أثينا: أعلنت السلطات اليونانية عن ارتقاع عدد قتلى غرق زورقين الأسبوع الماضي في بحر إيجه باليونان كانا ينقلان مهاجرين، إلى 30 شخصاً حتى الآن.

في حين ذكر بيان لقيادة خفر السواحل التركية أنه تم إنقاذ 38 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير جنوبي غربي تركيا.

وانتُشلت جثة امرأة الثلاثاء قبالة جزيرة كيثيرا جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، حيث جنح زورق شراعي يحمل 95 مهاجرا ليل الأربعاء الخميس في حين كانت رياح عاتية تهب في هذه المنطقة.

وتم إنقاذ 80 شخصا في حادث الغرق هذا. واعتقل أحدهم السبت يشتبه في كونه مهربا.

كذلك، لقي 18 شخصا على الأقل معظمهم من النساء حتفهم في حادث غرق آخر قبالة جزيرة ليسبوس شمال شرق بحر إيجه في شرق المتوسط فجر الخميس. وكان الزورق ينقل 40 صوماليا، بينهم 10 فقط كانوا يرتدون سترات نجاة بحسب السلطات اليونانية.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام، أنقذ خفر السواحل اليوناني 1500 شخص، أي أكثر بـ 600 عن العام الماضي.

وغالبا ما تُتهم أثينا بالإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا المجاورة، في حين تتهم أثينا أنقرة بأنها مسؤولة عن حوادث الغرق في بحر إيجه الفاصل بين البلدين.