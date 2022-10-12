انت الان تتابع خبر الكرد يحسمون ملف رئاسة الجمهورية.. مرشح وحيد في جلسة الخميس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الكريم، في حديث لـ الخليج 365، إن "الديمقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد وبرهم صالح)، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية للمنصب".

وأضاف، أن "الحزبين الكرديين سيدخلان جلسة الغد بمرشح وحيد"، منوهاً إلى أنه "خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن هذا الأمر".



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.