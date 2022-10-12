شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سميرة الجزار: دخول السيدات الحراسات الخاصة تطور جديد للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن سعادتها بتصدر الشرطة النسائية المشهد فى أرض العروض، أثناء احتفالية كلية الشرطة لتخريج دفعة جديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث ظهرت العناصر النسائية وهن يقدمن تدريبات احترافية على اجتياز الموانع لمسافات كبيرة، فضلا عن تسلقهن الحبال والمبانى لعدة أمتار وطوابق مرتفعة.

واعتبرت "الجزار" أن دخول السيدات لعالم الحراسات الخاصة من خلال تقديم الشرطة النسائية لعروض رائعة على الحراسات الخاصة لأول مرة واقتحام أوكار الجريمة والتعامل باحترافية شديدة مع المواقف الطارئة بمثابة تطور للمرأة المصرية موجهة التحية والتقدير لاكاديمية الشرطة بجميع قياداتها على ماقدموه من جهد كبير لجميع الطلاب بهذه الأكاديمية العريقة بصفة عامة ولعناصر الشرطة النسائية بأكاديمية الشرطة بصفة خاصة.

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن عناصر الشرطة النسائية اللاتى أبهرن جميع الحاضرين والمتابعين عبر مختلف وسائل الاعلام لهذه الاحتفالية من مهام فى قمة الاحترافية والمهنية سيكون لتطورهن هذا إنعكاس إيجابى ودعم للسيدات والفتيات بمختلف الدول العربية والأفريقية وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية فى دعم ومساندة الأشقاء العرب والأفارقة موجهة كل التحية والتقدير لعناصر الشرطة النسائية.

وأكدت الجزار على دعمها المطلق للمرأة المصرية معربة عن ثقتها فى ما لديها من طاقات وقدرات عظيمة تجعلها قادرة على العطاء وتحقيق النجاحات فى مختلف المجالات وأنها مازالت تبهر الجميع بقدراتها اللامحدودة فتحية اعزاز وتقدير للمرأة المصرية متمنية لها مزيد من النجاح والتوفيق.