شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفتح النار على نجم ليفربول السابق بعد الهجوم عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التصريحات التي قالها نجم ليفربول السابق ضد الفريق وضد كلوب شخصيا بعد الاداء المتراجع للفريق مؤخرا.

وكان قد علق ديتمر هامان لاعب ليفروبل السابق على اداء ليفربول مؤخرا وقال أن يورجن كلوب قلق على منصبه كمدرب وهو سبب من أسباب تراجع مستوى الفريق مؤخرا.

تصريحات كلوب على ما قاله ديتمر هامان

ومن جانبه، رد يورجن كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية حيث قال: "هامان مصدر رائع، يحظى باحترام كبير في كل مكان ولكنك كونك لاعب سابق فليس لديك الحق الحديث فيما لا تعرف عنه شئ".

وأضاف كلوب في تصريحاته:"كونك لاعب سابق في ليفربول لا يمنحك الحق في قول ما تريد بهذه الطريقة، خاصة وعندما لا تكون لديك أدنى فكرة".

مباراة ليفربول القادمة

يذكر أن ليفربول يستعد الليلة لخوض مباراة هامة أمام نظيره رينجرز الأسكتلندي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليفربول يحتل الآن المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي المتصدر برصيد 9 نقاط.