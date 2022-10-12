شكرا لقرائتكم خبر عن موقف نجم ليفربول من المشاركة في مباراة الليلة أمام رينجرز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نجم فريق ليفربول الإنجليزي من اللحاق بمباراة الفريق الليلة أمام جلاسكو رينجرز ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على نظيره رينجرز الاسكتلندي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

موقف روبرتسون من مباراة الليلة

ووفقا لما نشرته صحيفة التايمز الإنجليزية فإن روبرتسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي سيتواجد على دكة البدلاء خلال مباراة الأمس وقد يتم الاعتماد عليه كبديل في حالة احتياج يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، لخدماته.

وكان قد أعلن فريق ليفربول الإنجليزي في وقت سابق عن إصابة روبرتسون على صعيد الركبة ليغيب عن الملاعب خلال الفترة الماضية لتبدأ عودته بشكل تدريجي ويتواجد اليوم على دكة البدلاء ووفقا للصحف الإنجليزية.

وأكدت التايمز أن عودة النجم الاسكتلندي لصفوف فريق ليفربول من جديد ستشكل إضافة قوية لكتيبة يورجن كلوب وذلك بعد الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق من سوء نتائج وتراجع في المستوى.

ترتيب ليفربول الإنجليزي في الدوري

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

