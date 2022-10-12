11 أكتوبر , 2022 الرياض: قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن “قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء”. وأضاتف: “دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب”. وتابع قائلا: ” دول “أوبك بلس” تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين”. وأوضح أن “العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة” وزير الخارجية السعودي قال ايضل للعربية إن “التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين”.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.