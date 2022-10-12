شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يؤكد أن بوتين لديه قناعة بالحل السياسي والإمارات مستمرة في مساعي التسوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه قناعة بالحل السياسي وأن دولة الإمارات مستمرة في مساعي التسوية.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على تويتر: "زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى روسيا والمبرمجة سابقًا تناولت مختلف الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات في الحرب الأوكرانية".

قرقاش يؤكد أن بوتين لديه قناعة بالحل السياسي والإمارات مستمرة في مساعي التسوية



وأوضح أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجد قناعة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة الحل السياسي للأزمة بما يراعي شواغل موسكو تجاه أمنها القومي".

وأكد أن "دولة الإمارات مستمرة في مساعيها مع الدول الصديقة والمحبة للسلام للمساهمة في تخفيف التصعيد وتعزيز آفاق الحل السياسي للوصول إلى تسوية سلمية تنهي أزمة تهدد مختلف مناطق العالم، فضرر الحرب وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والأمنية تطال كافة الدول ولا تقف عند حدود دولة معينة".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل أمس الثلاثاء إلى سانت بطرسبرج، والتقى نظيره الروسي، في أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه رئاسة الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بحث مع الرئيس الروسي في سانت بطرسبرج خلال الزيارة التي قام بها إلى روسيا أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة الأوكرانية..

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن دولة الإمارات تلعب دورًا مهمًا في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، في كلمته اليومية للصحفيين، أن "محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات كانت جوهرية".



وأكد أن بلاده أبدت اهتمامها بمواصلة جهود وساطة دولة الإمارات في الأزمة الأوكرانية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل أمس الثلاثاء إلى سانت بطرسبرج، والتقى نظيره الروسي، في أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه رئاسة الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بحث مع الرئيس الروسي في سانت بطرسبرج خلال الزيارة التي قام بها إلى روسيا أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحول دور دولة الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الجانب الروسي يقدر هذه الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات والتي أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة.

وفي هذا السياق، أطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الروسي على موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا.

وتطرق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا، فيما أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا مهتمة باستمرارية جهود الوساطة الإماراتية.

أشادت البحرين، الأربعاء، بالجهود التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وأعربت الخارجية البحرينية، في بيان، عن "إشادة المملكة بالجهود الطيبة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية".



ونوهت بـ "المباحثات التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار حرصه على مواصلة الجهود الحثيثة لوقف الحرب في أوكرانيا".

وأكدت وزارة الخارجية "تقدير مملكة البحرين للجهود التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا الاتجاه، والتي تعبر عن سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وسعيها الجاد للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية بما يحقق الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية ويحفظ السلم والأمن العالمي".