من هو المسئول عن تفجير جسر القرم .. المخابرات الروسية تكشف عن شخصيته

الشارقة - اميمة ياسر - الاستخبارات الروسية: تمّ إخفاء المتفجّرات في "لفائف تغليف بلاستيكية" أُرسلت في أغسطس من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن "منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف".

وقال الأمن الروسي في بيان له: "تم إثبات أن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم، هم: عناصر بمديرية الاستخبارات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف وموظفون وعملاء لها".

وأشار البيان إلى أنه تم حتى اللحظة توقيف 5 مواطنين روس و3 من مواطني أوكرانيا وأرمينيا تورطوا في الإعداد للجريمة، مضيفاً أن التحقيق في الهجوم مستمر.

وأكدت الاستخبارات الروسية أنها أوقفت 8 مشتبه بهم في تفجير جسر القرم. ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن وكالة أمنية روسية احتجاز 5 روس و3 من مواطني أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بتفجير جسر القرم.

لفائف تغليف بلاستيكية

وأشارت الاستخبارات إلى أنه تمّ إخفاء المتفجّرات في "لفائف تغليف بلاستيكية" أُرسلت في أغسطس من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا.

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم عل الجسر "إرهابياً" حيث ألحق أضراراً بالجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

هذا الجسر أهمية رمزية وإستراتيجية إذ يستخدم في نقل الإمدادات الروسية إلى جنوب أوكرانيا، حيث تشن قوات كييف هجوما مضادا.

وأتى الهجوم على الجسر بعد سلسلة نكسات عسكرية تكبدتها موسكو في شمال شرقي أوكرانيا وشرقها وجنوبها.