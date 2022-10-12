إحتجاز لاعبة أمريكية في روسيا والضربة النووية .. الرئيس الأمريكي يرد على بوتين

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ بشكل كبير بغزوه الأراضي الأوكرانية".

وأضاف بايدن -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء أنه لا أعتقد أن بوتين سيستخدم أسلحة نووية لكن التلويح بذلك عمل غير مسئول.

وأوضح بايدن أنه من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة "ركودًا اقتصاديًا طفيفًا جدًا".

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه ليست لديه "أي نية" للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة في إندونيسيا شهر نوفمبر المقبل.

لكن بايدن، لم يستبعد تماما هذه الإمكانية، إذ قال إن "الأمر مرهون بالظروف".

وقال: "انظر، ليست لدي أي نية للقائه. لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون بالظروف".

كما قال الرئيس الأميركي إنه لايعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب مع أوكرانيا.