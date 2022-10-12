النائب أحمد دياب: خروج أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا تتويج لجهود الدولة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء تنسيق إجراءات خروج 70 شخصا من المحبوسين احتياطيا، قائلا: هذه الدفعة تعتبر الأكبر منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، حيث تأتي تتويجا لجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف دياب، في بيان له، أن قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى أنها تعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، لافتا أن خروج أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا تظهر للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء تنسيق إجراءات خروج 70 شخص، يؤكد إيمان القيادة السياسية التام بالحقوق والحريات، فضلا عن العمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا: كما أن يضفي حالة من الأجواء الإيجابية بالمشهد السياسي.

وأكد دياب، أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الإصلاح السياسي، مضيفا: خروج أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا يعطي أجواء مبشرة بنجاح الحوار الوطني والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد الوطن قضية.