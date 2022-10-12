شكرا لقرائتكم خبر عن "لف وارجع تانى".. الاستئناف تعيد مستأجرا بعد طرده لهذه الأسباب.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "لف وارجع تانى.. الاستئناف تُعيد مستأجر من شقته بعد تنفيذ حكم أول درجة بطرده بمحضر تنفيذ رسمي"، استعرض خلاله حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين - بإعادة مستأجر وأسرته إلى شقته المؤجرة بعد أن استلمها المؤجر بمحضر تنفيذ رسمى بعد أن ألغى حكم أول درجة الصادر بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة دون التعرض للموضوع لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، وقرر الحكم الاستئنافى مبدأين هامين:

الأول: أنه يكفى لعدم انعقاد الخصومة ارتداد أصل الصحيفة فقط دون إعادة الإعلان.

والثاني: اعتبار الحكم الاستئنافى سندا تنفيذيا معاكسا لعودة المستأجر لشقته بعد إلغاء حكم أول درجة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"لف وارجع تانى".. "الاستئناف" تُعيد مستأجر من شقته بعد تنفيذ حكم أول درجة بطرده بمحضر تنفيذ رسمي.. والمحكمة تقر مبدأين أبرزهما: يكفي لعدم انعقاد الخصومة ارتداد أصل الصحيفة فقط دون اعادة الإعلان



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