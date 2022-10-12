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النائب طارق الخولى ينشر صورا للمفرج عنهم بالعفو الرئاسى الأخير

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القاهرة - سامية سيد - نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صورا لعدد من المفرج عنهم وشملهم قرار العفو الرئاسي الأخير. 

 

كانت لجنة العفو الرئاسي، قد أكدت من قبل أنها تُجرى إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغداً.

 

وأضافت لجنة العفو الرئاسي، أن هذه الإجراءات تأتى استكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف.

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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