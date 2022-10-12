ارتفاع الريال السعودي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما استقر سعر الدرهم الإماراتي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 61.04 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و63.44 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الريال السعودي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 50.62 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 5.03 جنيه للشراء، و5.38 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 27.30 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و27.74 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.