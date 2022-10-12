الحكم بسجن زعيمة ميانمار السابقة سو تشي 3 سنوات أخرى بتهمة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - يانجون - (د ب أ)

قضت اليوم الأربعاء، محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، بسجن زعيمة البلاد السابقة أون سان سو تشي لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد إدانتها في قضيتى فساد، حسبما قالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .

وصدر عليها حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في كل قضية من قضيتي الفساد ، على أن يتم تنفيذهما في وقت واحد .

وهذا الحكم هو الأحدث في سلسلة من الإدانات التي واجهتها سو تشي منذ الإطاحة بها في انقلاب عسكري في فبراير 2021.

وبالحكم الصادر اليوم، تصل عقوبة السجن بحق الزعيمة السابقة، البالغة من العمر 77 عاما والحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى ما إجماليه 26 عاما بتهم الفساد والتحريض وخرق قواعد الحد من انتشار كوفيد-19 والتزوير الانتخابي وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.

ووضعت سو تشي في الحبس الانفرادي في سجن بالعاصمة نايبيداو منذ يونيو، بعد خضوعها للإقامة الجبرية بالمنزل في أعقاب الانقلاب العسكري.

وجرت إجراءات المحاكمة من خلال جلسات مغلقة ، ولم يُسمح للمحامين المدافعين عن سو تشي بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقوبلت القضايا باستنكار واسع النطاق باعتبارها محاكمات صورية نظمها الجيش بهدف تشويه سمعة القادة المدنيين السابقين وتعزيز مكانة المجلس العسكري.