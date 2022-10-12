34 عالما من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد للأكثر تأثيرًا في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أصدرت قاعدة بيانات Elsevier دراسة عن جامعة ستانفورد كبرى الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي، حيث تم الإعلان عن 34 عالمًا من جامعة المنصورة الأكثر تأثيرًا مرجعيًا عن عام 2021.

وقال بيان صادر عن جامعة المنصورة اليوم الأربعاء، إن 26 عالمًا من الجامعة هم الأكثر في التأثير المرجعي عن مجمل إنتاجهم العلمي، وذلك على النحو التالي: 8 علماء من كلية العلوم و5 من كلية الطب و5 من كلية الهندسة و3 من كلية الصيدلة و2 من كلية الحاسبات والمعلومات وواحد لكل من الزراعة وطب الأسنان والطب البيطري.

وجرى إدراج اسم الدكتور محمود نعمان الحداد، أحد العاملين بالجهاز الإداري بكلية العلوم (وحدة التحاليل الدقيقة) لأول مرة بالقائمة عن التأثير المرجعي لعام 2021.

وتأتى أهمية هذه الدراسة إلى استنادها إلى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقة وموثقة تشمل الاستشهادات، h-index ، وعدد الأبحاث والتخصصات الدقيقة وغيرها من المعايير.

وقدم الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتهنئة على انجازهم العلمي متمنيا لهم دوام الرقي والتقدم.