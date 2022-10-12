ألمانيا تعلن تعرض قنصليتها في كييف الى القصف الروسي

اسماعيل عبد الحي - أفادت وزارة الخارجية الألمانية أن المبنى الذي يضم القنصلية الألمانية في العاصمة الأوكرانية تعرض لضربة صاروخية روسية

وضرب عدد من الصواريخ وسط كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مع تسجيل أولى الانفجارات في ملعب وبالقرب من جامعة كييف الوطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن ألمانيا ستسليم نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قريبًا جدًا فضلا عن تسليم ثلاثة أنظمة أخرى العام المقبل، دون إعطاء جداول زمنية محددة.

هذا وقد تأكد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الغارات، لكن يُعتقد أن العدد أكبر من ذلك وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.