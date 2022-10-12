بريطانيا تمنع 1300 مشجع من السفر لحضور مونديال قطر

اسماعيل عبد الحي - سيتم منع أكثر من 1300 من مشجعي كرة القدم "العنيفين والمسيئين" في إنجلترا وويلز من السفر إلى مونديال قطر المقرر إقامته الشهر المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل والتي سوف تطال حتى الآن 1308 أشخاص لديهم تاريخ من العنف أو الاضطرابات المرتبط بكرة القدم.

وستطلب السلطات الأمنية من الأشخاص المعنيين تسليم جوازات سفرهم، مما يمنعهم من السفر إلى قطر أو الدول المجاورة لها.

كما سيتم منع المشجعين الموجودين في القائمة بالإضافة إلى أي شخص "تسبب سابقا في مشاكل ومن المرجح أن يفعل ذلك مرة أخرى" من السفر قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر على أن يبقى المنع ساريا حتى 18 ديسمبر.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان: "لن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوه بطولة تعد بالكثير من الإثارة".

ويأتي هذا القرار عقب ارتفاع حاد في الاضطرابات والشغب داخل الملاعب، إذ ارتفعت الاعتقالات بين صفوف المشجعين بنسبة 60% تقريبا في الموسم الماضي، مقارنة بالعام الذي سبق وباء كورونا.

وكشفت بيانات وزارة الداخلية البريطانية الأخيرة أنه جرى الإبلاغ عن حوادث في 1609 مباراة كرة قدم من أصل 3019 مباراة أجريت على مدار الموسم الماضي بنسبة تزيد عن 50%.

وسبق للسلطات البريطانية منع 1200 مشجع من السفر لحضور المباريات في مونديال روسيا قبل أربع سنوات، فيما تلقى حوالي 2200 من مشجعي إنجلترا أوامر حظر السفر لمونديال البرازيل، وتم منع حوالي 3200 مشجع من السفر إلى جنوب إفريقيا لحضور منافسات كأس العالم 2010.

المصدر: theguardian