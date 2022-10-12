زيلنسكي تجاوز الخطر الأحمر .. رد عنيف من بوتين

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمود قاسم الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، على مطالب الرئيس الأوكرانى بعزل روسيا بشكل كامل عن العالم وذلك عقب الهجوم الروسي الكاسح على بلاده .

حيث محمود قاسم الباحث بالمركز المصرى ، إن المشهد الميدانى والعسكرى فى الأزمة الأوكرانية بشكل عام تحت شعار " الخطوط الحمراء " والتى تختلف رؤيته بشأن الجانب الروسى ، والأوكرانى خاصة أن أوكرانيا إنه منذ اعتبار روسيا ضم 4 مناطق والخاضعة فى الأساس لأوكرانيا واعتبار ذلك تجاوزا للخطوط الحمراء .

ولفت الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات إلى أن روسيا تنظر لتفجير جسر القرم السبت الماضى والذى له رمزية خاصة لدى الرئيس الروسى بوتين على أنه خط أحمر تم تجاوزه ومن هنا جاء المشهد التصعيدى فى الأزمة الأوكرانية الروسية نتج عنه تكثيف للضربات الروسية على الأراضى الأوكرانية والذى سجل اعلى معدلات للضربات الصاروخيو والتى استهدفت مجموعة من المدن وهناك تغيير تكتيكى فى الأزمة يذهب بمزيد من التصعيد لكافة الأطراف ومطالبة الرئيس الأوكرانى بتزويد بلاده بمنظومة الدفاع الجوى المتطورة .