انت الان تتابع خبر موقف مروري.. بغداد تختنق بالزحامات والسير شبه متوقف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "العاصمة بغداد شهدت زخماً مرورياً في اغلبها مناطقها الرئيسية والفرعية"، فيما لفت الى أن "حي الجهاد بأتجاه منطقة العامرية شهد زخماً مرورياً بسبب المدارس الاهلية"، مبينا "وجود زخم مروري بحركة السير في منطقة الشعب".وأضاف، ، أن "زخما مروريا كبيرا في جسر حي العامل لغاية شارع السفارات، وكذلك خروج منطقة البنوك من شارع المشاتل باتجاه القناة"، مشيرا الى أن "حركة السير في حي الحمراء باتجاه صعدة جسر حي العامل شبه متوقفة".

وبين المصدر، أن "سريع ذهاب واياب باتجاه تقاطع صلاح الدين شهد زخماً كبيراً، اما منطقة باب الشرجي وجسر السنك فهما سالكين"، لافتا الى أن "حركة السير في سريع الدوره باتجاه بغداد الجديدة شبه متوقفة".



وتابع: "تقاطع مصفى الدورة، بالاضافة الى حي المهدية في منطقة الدورة كذلك شهدا زخماً مرورياً"، مؤكدا أن "طريق الخروج من اليرموك حي الداخليه باتجاه محطة بانزين اليرموك مزدحم بسبب السيارات القادمة عكس السير".

وأشار الى أن " حركة السير في شارع بسكولاتة بأتجاه تقاطع الخضراء شبه متوقفة، اما جسر الطابقين فانه مزدحم ايضاً".