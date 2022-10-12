انت الان تتابع خبر النزاهة تستقدم رئيس أحد دواوين الأوقاف بتهمة اختلاس الأموال - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام الرئيس السابق لأحد دواوين للأوقاف؛ على خلفيَّة اختلاس مبلغ (1,820,000,000) مليار دينار مُخصَّصٍ توزيعه للنازحين في محافظة ديالى".وأضافت الدائرة إنَّ "مدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف - فرع ديالى السابق واثنين من المُوظَّفين أقرُّوا بتسليم مبلغ (1,600,000,000) مليار دينارٍ إلى رئيس الديوان دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، وإقدامه على تزويدهم بقوائم وهميَّةٍ بأسماء النازحين، واعتمادها في إطفاء وتسوية مبلغ (1,820,000,000) مليار دينارٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، بدعوى بدعو تسلُّم كل نازحٍ مبلغ (مليون دينار مع بطانيات)".

وأوضحت أنَّ "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".



يذكر أن الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن تنفيذ عمليَّة ضبط اختلاس وضرر بالمال العام بمبلغ (1,820,000,000) مليار دينارٍ من قبل رئيس أحد الدواوين السابق، ومُدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف في ديالى.