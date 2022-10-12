انت الان تتابع خبر الحلبوسي يهنئ الطلبة والأسرة التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في تدوينة تابعتها الخليج 365: "نهنئ طلبتنا الأحبة والأسرة التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد".

وأضاف: "متمنين لهم عاماً حافلاً بالاجتهاد والنجاح والتفوق؛ من أجل مستقبل أفضل".



وكانت وزارة التربية قد أعلنت، قبل قليل، انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما أكدت أن "اعداد الطلبة الكلي هم أكثر من 12 مليون تلميد وطالب"، مشيرة الى أن "اعداد طلبة الاول الابتدائي اكثر من مليون و ٢٠٠ الف تلميذ".