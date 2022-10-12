قطار يدهس 4 أشخاص أثناء عبورهم مزلقان بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، أثناء عبورهم مزلقان الحاج عبدالعال بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إشارة من غرفة عمليات النجدة باصطدام قطار ب4 أشخاص دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور كل من "د. أ" 70 عامًا، "أ. س" 42 عامًا، "أ. ع" 42 عامًا، "م. أ" البالغة من العمر عامين وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط، مزلقان الحاج عبدالعال أثناء غلقه لمرور القطار رقم 2009 (أسوان/ القاهرة) صدمهم القطار ما نتج عنه مصرع المذكورين دهسًا في الحال وتحويلهم إلى أشلاء.

جرى نقل الجثامين والأشلاء إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.