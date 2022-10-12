تقرير: الجيش الروسي يعتبر مراقبي مجموعة السبع أهدافا مشروعة على حدود أوكرانيا وبيلاروس

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-( د ب أ):

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر في موسكو ، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي سيعتبر مراقبي مجموعة السبع أهدافا مشروعة، حال وافقت المجموعة على مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنشر مراقبين دوليين على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأنه إذا كانت دول مجموعة السبع "التي تشارك في الصراع بالفعل بتزويد لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والتوجيهات الحربية، وتدريب المقاتلين الأوكرانيين، سوف تستجيب بشكل إيجابي لطلب زيلينسكي بإرسال مراقبين دوليين، فسوف تعزز وضعها بشكل دائم كطرف في النزاع، وجعل من يسمون أنفسهم مراقبين أهدافا عسكرية مشروعة".

ودعا زيلينسكي أمس الثلاثاء دول مجموعة السبع إلى نشر مراقبين في تلك المنطقة من أجل مراقبة الوضع الأمني هناك.

وأكدت مجموعة الدول الصناعية السبع اعتزامها مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا.