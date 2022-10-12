مقتل 43 شخصا على الأقل في انهيار أرضي بفنزويلا وفقدان أكثر من 50 شخصا



محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو-( د ب أ):

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز الثلاثاء إن 43 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار أرضي كبير في شمال فنزويلا ويعتقد أن أكثر من 50 شخصا في عداد المفقودين.

في غضون ذلك، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن البحث عن ناجين من الانهيار الأرضي الذي وقع يوم السبت في لاس تيخيرياس / حوالي 50 كم جنوب غرب كراكاس/ سيستمر، بينما تعهد بأن حكومته "ستعيد بناء هذه المنطقة الجميلة".

ودُمر أكثر من 300 منزل وتضرر مئات المنازل الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي جلبتها العاصفة جوليا، التي ضربت نيكاراجوا كإعصار في عطلة نهاية الأسبوع، في فيضان العديد من الأنهار، حسبما نقلت قناة تيليسور التلفزيونية الفنزويلية عن رودريجيز. وغطى الطين أجزاء كبيرة من الموقع.

وتقع لاس تيخيرياس ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة ، على محور صناعي مهم في فنزويلا.

وتسببت العاصفة الاستوائية جوليا في انهيارات أرضية وفيضانات في أمريكا الوسطى، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.