روسيا في المركز الأول.. ننشر حصيلة واردات مصر من القمح خلال سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير صادر عن الحجر الزراعي، عن حجم استيراد القمح خلال شهر سبتمبر والدول التي تم الاستيراد منها.

وأوضح التقرير أن مصر استطاعت استيراد ما يقرب من 1.8 مليون طن قمح خلال شهر واحد فقط، وتمركزت الواردات على 5 دول هي "روسيا- أوكرانيا -رومانيا -فرنسا-بلغاريا"، وجاءت روسيا في المركز الأول.

وحصل الخليج 365، على نسخة من التقرير الخاص بالشحنات الواردة للقمح، خلال الفترة من 2 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، حيث بلغت مليون و792 ألف و72 طن، حتى يكون التأمين للاحتياطي الاستراتيجي خلال الـ 3 شهور القادمين بجانب المتوافر من العام الماضي حتى حصاد الإنتاج المحلي.

وكشف مصدر أن موانئ دمياط والدخلية وسفاجا هي الأكثر استقبالاً للشحنات، مؤكدًا استقبال 3 شحنات أخرى خلال الأسبوع الجاري.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن إجراء هذه الشحنات ضمن خطة الدولة المصرية لتوفير المخزون الاستراتيجي، مضيفًا أن الفحص يتضمن الظاهري، وسحب عينات من القمح؛ وإرسالها لمعامل التحاليل المعتمدة دوليًا للتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات المصرية والعالمية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي لمصراوي، أنه عقب الموافقة على شحنة القمح، والتأكد من جودته يتم السماح بتحميلها على المركب للقدوم إلى مصر.

وأشار إلى أن الدول التي اعتمدها الحجر الزراعي لاستيراد منها طبقا للمواصفات هي فرنسا، واستراليا والمجر وأوكرانيا والمجر وبلغاريا وروسيا ورومانيا، وكندا والأرجنتين وبولندا، وألمانيا، وليتوانيا وإندونيسيا إلى جانب ضم دولة جديدة هي لاتفيا، مشيرًا إلى أن هذه الدول تقدم لمصر سعرها لتختار بين العروض والمناقصات وأفضل الأسعار، وأن أي دولة تتفق مواصفاتها مع مصر يتم الاستيراد منها.